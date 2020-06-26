青年短片創作比賽　逆境中發放愛

【營業資訊】經歷突如其來的新冠肺炎疫情，使香港人處於高壓狀態。然而，不論在社區或家庭中，確實存在很多觸動你我他，值得我們記錄及保存的故事。作為於香港扎根多年的企業，希望透過《WAYWAY！埋位發夢 青年短片創作比賽》鼓勵青年人在任何處境都可以勇敢追逐夢想，與一班志同道合的同行夥伴，一起並肩追夢造夢，同時集結動人軌跡故事，為香港輸入正能量。鼓勵大家發揮創意，集結不同滿載喜怒哀樂的短片故事，與香港人並肩尋找夢想，記錄社會上精彩動人的軌跡。

只要你是24歲或以下，憑藉你的創意及熱情，就「分享愛．傳遞閞懷」的主題 – 社區篇/家庭篇，製作以3分鐘為限的短片創作參賽，獎項及現金獎分做冠、亞、季軍、網上最受喜愛獎(各一個)及最符合主題獎(兩個)，總值接近港幣3萬6千元。詳情請電9377-7752(楊先生/林小姐)。

此計劃還邀請了第30屆香港電影金像獎最佳編劇麥曦茵小姐及第39屆香港電影金像獎新晉導演黃綺琳小姐 2位大師級專業作為評審之一。

截止報名日期：2020年7月13日

尋夢工作坊及簡介會：2020年7月15日晚上

短片截稿日期：2020年8月15日