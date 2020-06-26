Bentley Flying Spur　品牌百年之最

全新Flying Spur的雙層面罩，外層及內層分別採用銀色鍍鉻直柵及黑色格柵，是向於1957年誕生的Bentley S1致敬的特別設計。（胡振文攝）

全新第3代Flying Spur是英國超豪華汽車牌品牌賓利(Bentley)有史以來技術和工藝最革新的超豪華四門轎車。無論是操控性、奢華度、科技感，都堪稱是品牌百年之最。

全新Flying Spur車上採用一系列革新技術與工藝，駕乘舒適性和矯捷的車身動態兼備。全新鋁材與複合物料打造的底盤和超塑成形技術（Super Formed Technology）全鋁車身外殼，實現出色車身剛度。廠方還將前輪位置稍為移前，優化了車身重量分配。值得一提是，Flying Spur是首款配備全輪轉向系統的賓利車型，配合主動式全輪驅動系統、賓利動態駕駛系統及擁有更多硬度選擇的全新三氣室自我調整空氣懸掛，無論在高速行駛或是城市中游走，駕乘舒適性、靈敏操控性、動態平衡性及穩定性均進一步提升。

規格表

車型：四門五座位轎車

引擎：W12雙渦輪增壓

容積：5,950c.c.

最大馬力：635PS/6,000rpm

最大扭力：900Nm/1,350~4,500rpm

傳動：八前速雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.8秒

極速：333km/h

車身體積：5,316×1,978×1,484mm（長×闊×高）