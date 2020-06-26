東華三院承傳150載　公共服務現代化　推陳出新　行善•行更遠

「落葉歸根」塗鴉藝術壁畫以一棵橫向的大樹，配以風浪和船，並呈現「千山萬水，離鄉別井；落葉歸根，懷善披遠」字句，以藝術突出義莊為海外華工提供「原籍安葬」服務擔當的重要角色。（方偉堅攝）

【特約報道】150年前（即1870年）正值香港開埠初期，東華醫院（東華三院前身）成立，為無數有需要人士贈醫施藥、施棺賑災及提供義學等服務。時至今日，東華三院已發展成一個擁有300多個醫療、教育、社會及公共服務（包括殯儀殮葬及廟宇祭祀）的慈善機構，一如既往照顧市民生、老、病、死等人生各階段所需，並在承傳中國傳統文化及保育歷史方面繼續擔當重要角色。

義莊殯葬 服務先友百載

東華三院文頴怡主席表示：「在適逢創院150周年之際出任東華三院主席，感到榮幸同時亦感責任重大。今年我會以『行善‧行更遠』作為管治座右銘，聯同本屆董事局傳承東華三院源遠流長的慈善精神，與港人同行，心連心，讓善行走得更遠、傳得更廣。」東華三院一向重視傳統公共服務及中國傳統習俗，以滿足社會大眾對傳統祭祀及殯葬設施的需要，兼且發揚寓傳統於慈善的精神，當中有逾120年歷史的東華義莊則極具代表性。文主席指：「東華義莊是現時香港唯一可提供遺體厝存的地方，而義莊建築群更在上月正式獲政府刊憲宣布列作法定古蹟。」

東華義莊於1899年成立，當時是為了19世紀客死異鄉的海外華工安排「原籍安葬」及提供地方以暫時停放等待運返祖居歸葬的先人棺骨。簡而言之，所肩負的就是一個「中轉站」角色。及後為配合政府推行的火葬政策，將部分範圍改建為靈灰安置所，提供永久骨灰龕位6,700多個。今年2月更獲發私營骨灰安置所牌照，提供1,560個具彈性的短期骨灰龕位的租賃服務，以紓緩公眾近年對骨灰龕位的需求，延續百多年服務先友的使命。

傳承文化 結合生活文創

「除了東華義莊，今年油麻地天后廟群亦同被列入法定古蹟，成為繼東華三院文武廟、東華三院文物館及馬場先難友紀念碑後，第四及五個由本院管理的法定古蹟，可說是對東華三院保育及復修工作的最大肯定。」文主席續表示：「為令更多社區人士，尤其年輕一輩體驗及參與文化的承傳，我們在歷史文化推廣及服務發展等方面，積極注入創新及年輕化元素，將傳統文化與生活文創結合。例如：首次引入社區會所概念，於去年底開設提供不同傳統文化或工藝活動的『文武別苑』；計劃今年底在灣仔洪聖廟旁開設咖啡店；積極舉辦多元化的廟宇節慶活動等。」

而該院早前更與本港藝術諮詢組織Current Project及藝術家黃鼎豐合作，在東華義莊創作「落葉歸根」塗鴉壁畫，以藝術突出義莊為海外華工提供「原籍安葬」服務擔當的重要角色；並出版了一書兩冊、中英雙語的《落葉歸根—東華三院華僑原籍安葬檔案選編》，輯錄來自東華三院文物館館藏檔案「東華義莊文獻」內的300封書信。此外，東華義莊亦計劃透過定期舉辦開放日、公眾教育講座及導賞，及設立展覽館等，成為一所公眾教育基地，讓公眾加深認識義莊歷史、香港早期華人遷移歷史和喪葬文化。