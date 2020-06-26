「童顏女神」楊丞琳　公開減肥扮靚秘技

楊丞琳經常在網上分享日常生活，想知她如何保持童顏嫩肌的話，就向她偷師吧！（互聯網）

去年榮升「李太太」的楊丞琳可以說是幸福滿瀉，事業愛情兩得意。有「可愛教主」之稱的她美貌多年不變，肌膚仍是充滿膠原蛋白。她經常在網上分享自己的生活，更在Youtube上載RaiNie's Vlog，記錄自己的日常，素顏時皮膚也是超級好。想知她如何Keep住「童顏」不老？一於探索吓女神的扮靚秘訣吧！

減肥餐單大公開

身材管理是藝人的重點工作之一，楊丞琳也不例外，除了在閒餘時間做運動外，她也有自己的減肥餐單。基本上她每天只有兩餐，第一餐也可以算是早午餐，餐單是一點點的澱粉和豐富的蛋白質。澱粉她通常會選擇番薯，而蛋白質則選豆類產品+肉+菜。至於晚餐則是無糖豆漿（因無糖豆漿會有飽腹感），如果運動後才吃晚餐，就會在豆漿內加入蛋白粉。她也在Vlog中提到大概20天會讓自己放鬆一下，大吃一頓。

面膜使用法

楊丞琳幾乎每天都會敷塗抹式面膜，而對於紙面膜，她也有一套個人心得，就是會用折面膜法敷面膜。此法的好處是連眼周、鼻翼等死角位都敷到，可令面膜更貼服，更充分發揮修護功效。

不過敷的時候要按步驟，首先在臉上拍上一點化妝水作打底，才敷上紙面膜。然後將接近髮際線多餘的面膜部分折起來，繼而是人中，再之後是髮髻位置，最後是下巴，多餘的精華液可塗在頸上。待整塮面膜貼服於肌膚上，就敷大約10~15分鐘，再由下而上撕開。

洗臉小習慣

要保持皮膚水潤當然要從基本做起，好好清潔皮膚！楊丞琳除會在卸妝時反覆的把化妝品擦乾淨外，還有一個小習慣：就是在早上洗臉時只用清水，然後用一次性的棉布擦乾後再塗護膚品。另外，她又會在睡前塗上潤唇膏，Keep住雙唇水潤。