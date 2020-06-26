夏日必備！Outdoor山「足」定番

於1984年研製出世上首對運動涼鞋的美國涼鞋品牌Teva，除了成立年份比起風格類近的Chaco（1989年）及KEEN（2003年）更早之外，同時因為品牌創辦人Mark Thatcher本身是一位美國大峽谷水上活動嚮導，需要經常穿梭碎石路段及急流瀑布等嚴峻戶外環境，對於所穿涼鞋的舒適度及耐用度都有相當要求，因此造就出Teva涼鞋款式具備卓越的戶外性能。

今夏Teva推出多款適合游走於城市及戶外環境的新作。當中除有品牌經典Original Universal及Universal Trail兩個Urban Outdoor鞋款回歸外，更分別有Terra系列及Tirra系列登場。前者以超輕量設計理念打造，具備速乾、輕量及高穩定性多項機能，而且各型號更搭載FloatLite™鞋底及Spider Rubber®鞋底，擁有出色的彈力、緩震、抓地及耐磨效能，足以應付不同戶外環境需要。後者則為山系女生而設計，鞋面織帶可因應腳型調節，並有專業足弓弧度設計及Shock Pad避震技術，可以減輕腳踝及膝蓋承受壓力，為女生雙足帶來更佳的保護。