榮幸同GaGa合作　BLACK PINK練舞練到膝頭瘀晒

韓國女團BLACK PINK今日推出新歌《How You Like That》，是她們相隔1年2個月推新歌回歸，她們今日出席以直播形式進行的發布會，四人均換了新造型，其中Lisa以破格短髮示人，Jennie與Rose則分別染了金色及紫色頭髮，成員指每次出新碟，造型也是非常重要的部分，造型師和成員亦會提出意見，希望能給大家看到從未見過的面貌。

Rose最近曾在真人騷以「貓」來形容今次新歌，她表示：「雖然平時很安靜和可愛，但在攻擊人的時候就會有180度的轉變，這不正是貓嗎？《How You Like That》的開段雖然比較安靜，但後半部的感覺就完全不一樣。」BLACK PINK又透露新歌的舞步十分激烈，四人在練舞時都練到雙膝瘀青。

談到早前參與美國天后Lady GaGa的歌曲《Sour Candy》，她們就表示：「她說喜歡我們的音樂，真的好光榮。」四人又指在出道前已是GaGa的粉絲，對能與對方合作覺得難以置信。