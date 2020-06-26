黃天頤做最佳煮婦有絕招　樂宜逼爆個Mon搶分

「美女學徒」樂宜（前名：洛兒）、DJ黃天頤及潘杰寧出席ViuTV節目《索女人妻ichi烹》記者會。樂宜身穿低胸背心配短裙，谷胸上陣，與眾人又大玩遊戲。黃天頤笑言婚後反而減少了下廚，只負責食，由老公C君做「大廚」：「但我都有為節目練習，會煮番畀C君食，佢好有鼓勵性，我煮到一半已讚幾好、好快交戲。」她又自爆拍第一集不夠3分鐘已割傷手，與樂宜煮時不夠10分鐘又再弄傷手，笑言因爲樂宜衣着性感，身為女生都被她分心了。

下廚有兩年經驗的樂宜表示，拍節目時評判試食話OK：「雖然我有時煮到有啲燶燶地。（因為你着得性感，所以佢哋實話OK？）佢哋試食嗰時話OK冇問題，但最後評判出嚟結果唔係咁，佢哋都好公平。」問可覺得女生識下廚會加分？她說：「會嘅，男仔都鍾意老婆或者女朋友識煮嘢食，所以我依家盡量學好啲，想學煮中餐。」

講到廚藝似乎麻麻，節目反而好像幫她倒米？樂宜笑言：「唔覺，男朋友鍾意睇女朋友蝦碌，唔識煮都係樂趣，兩個可以慢慢試下一齊煮。」問可試過與男友一同煮飯仔？她笑言：「我負責煮，佢負責洗碗，因為我煮完會搞到個廚房亂到好似打仗咁，啲油彈到周圍都係。（佢食完有咩評語？）未食已經話睇落幾好，食完就話唔錯。」