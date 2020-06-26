飛上枝頭變鳳凰！無綫御用妹仔華麗轉身入宮變王后

港姐被喻為筍工真係唔係冇原因，唔使贏唔使出名隨時都有機會嫁入豪門改變一生，就好似以下三位咁，無獨有偶都係無綫御用妹仔，突然之間飛上枝頭變鳳凰，命運從此改寫…

現年36歲嘅張韋怡（GoGo），曾參選2017年香港小姐，雖然最終落選，但就順理成章加入無綫發展，主要工作就係拍劇！由2008年拍到今年，演出作品非常多，曾喺《天命》飾演陳自瑤嘅宮女，而最近就喺《金宵大廈》演春麗鳳姐！雖然都係做小角色，但私下生活非常多姿多彩，與經營家族生意嘅富貴男友Michael「結婚」後住逾8,000呎獨立屋，屋內有升降機，相當富裕！而佢都好大方經常喺社交網晒水着靚相，大晒好身材，有時又不經意騷出名貴鑽飾，真係令人羨慕！不過都唔好以為佢冇嘢做，要打理5間公司，直言「忙到七彩」！

現年33歲嘅李美慧，2006年參選港姐入行，同樣都係做閒角，多次飾演宮女包括《宮心計2深宮計》及《丫鬟大聯盟》，2018年突然傳出嫁畀大25年嘅百億富商曾文豪，之後佢默認有喜，同年10月誕下「真千金」！雖然佢就話婚後唔會做少奶奶，但的確過住少奶奶生活，周圍飛歎世界，而自聖誕後一直留喺法國嘅佢哋仲更加梳乎，有私人後花園任囡囡跑，真係完全唔使出街呀！

現年28歲嘅何艷娟，係2014年港姐季軍，3人中年資最短，同樣拍過大熱劇包括《天命》、《宮心計2》、《丫鬟》等，於2018年驚爆與年長40歲、坐擁30億身家嘅澳博營運總裁吳志誠結婚，但2018年5月再驚爆離婚，呢段爺孫戀只維持8個月，但隨即傳出與逾百億身家、已故知名教育家陳樹渠嘅長子陳燿璋拍拖，雖然未有後續，但佢繼續過闊太生活，周身名牌，專車接送，拍《愛．回家之開心速遞》都好似純粹過吓戲癮咁，疫情期間冇得去旅行，佢就密密喺社交網放「貴氣」靚相回味一下！