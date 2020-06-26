蔡思韵抗拒早婚　劉俊謙唔想同女友情侶檔演出

「高大男神」劉俊謙與「仙氣女神」蔡思韵（Cecilia）現身電台宣傳電影，兩人因拍電影而拍出愛火，拍拖一年，大方認愛，直言感情穩定，問到有否有結婚計劃？Cecilia說：「我下個月先26歲，仲細，（仲有得揀？）唔係，依家結婚太早，想做嘢穩定啲先，啱啱新人咋，事業剛起步。（咁快公開戀情？）年代唔同，依家咁開放，而且好穩定，所以唔介意公開。（一齊宣傳可以寓工作於娛樂？）做嘢還做嘢，盡量分開啲，想保留做演員嘅獨特性，唔想成日黐埋，費事觀眾見得多眼怨，我驚畀佢嘅女粉討厭呀！」

劉俊謙透露現在工作慢慢恢復，但女友原本接拍台灣劇卻告吹，她說：「本身會去台灣拍劇，但疫情下，簽證唔批，就算我願意隔離，簽證都唔批，失去咗個角色，（女主角？）係重要角色，算係主角，台灣電影節亦去不了，依家傾緊香港電影。」問到會否介意情侶檔再合作拍戲？劉俊謙卻不想與女友經常一齊：「唔想成為常態，想獨立啲，我哋有各自事業，成日一齊冇獨特性。（女友同第二個拍戲嘴第二個？）睇佢點睇，主要睇古仔，如果好好故事，可接受，睇劇情需要。」Cecilia稱會互相理解。