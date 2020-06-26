﻿【美女饕廚】東京篇：法國殿堂級名廚魔法（下）

上期為大家介紹了東京惠比壽花園廣場內的Le Château de Joël Robuchon的前菜及開胃菜，今日就介紹主菜了。這道菜無疑是一道壯觀的菜，意粉煮至剛剛好，完美的Al Dente，用的是日本紫海膽，醬汁有足夠的海膽鮮甜味和蛋香，配以新鮮松露和Parmesan芝士吊味，香氣撲鼻，增添一份低調含蓄的奢華。

之後是烤焗馬加鰆魚（Sawara），這魚是日本高級食材，在不同地區，不同成長階段有不同的名字，這種魚如果1公斤以下稱為サゴシ（Sagoshi），是次大廚用的是1公斤以上、稱為サワラ（Sawara）的魚款。魚肉是白濁色，皮像秋刀魚一樣是令身銀色的，但完全沒有霸氣的魚腥味，味道相對清淡，淡淡的甘香鮮味，肉質軟嫩易碎。

再來的是時令海鮮──伊勢龍蝦，肉質非常肥美緊實，鮮甜彈牙，但煮得稍為熟透了點，如果烹製時間稍為短一點便完美了！

然後是珍珠雞（Guinea Fowl），雞味濃郁得接近野味，是因為主廚特意將它熟成，令肉味更濃縮，道理就跟熟成牛肉一樣，肉質會因為這個熟成過程令肌肉的蛋白酵素作用軟化肉內纖維，令其更柔軟，大大提高風味，配上餐廳的招牌薯蓉，滿滿牛油香，細緻滑溜。

另一主菜的慢煮日本和牛肉面頰，非常重膠質，配以美味的紅酒醬汁和蜜糖紅蘿蔔，增加酸甜度並提升味蕾層次，令肉味更加鮮明，確實展示了許多法國烹調技巧。

最後上甜品了，叫Chocolate Sensation，用榛子碎和不同濃度的朱古力組合而成，中間搭配着糖脆片，巧妙地融合為一體，味道偏甜，配咖啡中和甜膩，好滿足！

饕廚貼士：10分鐘速成簡易版海膽意粉

先烚好意粉備用；炒香蒜蓉，倒入忌廉和一匙羹海膽製成醬汁，放入預備好的意粉和青瓜絲撈勻；上碟後於意粉面再鋪上海膽即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）