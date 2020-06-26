Theragun四代目　「智」靜按摩槍

運動完乳酸積聚，很容易腰酸背痛，想減輕「痛苦」，最好搵按摩槍鬆一鬆。來自美國的Theragun近年受不少運動友歡迎，最近第4代靜悄悄抵港，又睇吓有何改進。

第4代Theragun主要有Pro、Elite、Prime三個型號，全部統一採用招牌三角形握柄設計，並加強了高效降噪技術，分別比上代減低55%、75%和70%的機件噪音。實測聲浪跟電動牙刷相若，使用時不會因噪音而造成精神緊張。當中Pro提供1,750至2,400PPM多段震速，槍頭震幅為16mm，可以輸出約60磅壓力，力量足以紓緩不同大小的肌肉群。

Theragun Pro配備6款形狀、軟硬度不同的槍頭，能滿足用戶不同需求，其中Supersoft槍頭極為柔軟，可配合震動治療模式為敏感脆弱的肌肉群，甚至骨骼提供最適切的紓緩治療。電量方面，Pro及Elite續航力均比上代提升200%，最長可使用150分鐘，而Prime則提升260%，都有120分鐘使用時間。

近年不少運動產品都喜歡加入智能功能，第4代Theragun也唔例外，在全新Smart Percussive Theraphy藍牙系統幫助下，系統會收集用家使用數據，制訂3款針對身體不同部位的個人化按摩療程。另外，Pro及Elite更可連結專用App，在每次按摩時顯示震幅及力度，進一步保障用戶安全。