羅仲謙被海俊傑打傷　唔敢出聲驚被楊怡鬧

藝人羅仲謙在大埔一間船廠拍攝無綫新劇《陀槍師姐2020》，與海俊傑、鄭俊弘等人拍攝一場快艇追逐槍戰戲份。阿謙透露這日由早上6時已開工，坐在快艇上兜了6、7個小時，坦言有食定暈浪丸打底，而烈日當空下拍攝難怪曬到他紅卜卜。講到槍戰場口，他表示都OK：「但始終有啲攰，所以要小心啲，返到去仲要照顧個女，所以唔可以整親。（老婆楊怡都提你小心啲？）絕對會。」

海俊傑打傷羅仲謙

而海俊傑則自爆之前不慎打傷羅仲謙：「震傷咗佢個腮，所以要同佢講聲對唔住，哈哈。」阿謙即笑言：「我以為海哥唱功得，估唔到原來內功咁深厚、氣功都得！依家我冇事啦，好彩我內功都深厚。」他們又坦言拍動作戲難免會拉傷腳，問到回家可會叫老婆幫手按摩？阿謙即笑言：「我呢啲梗係傷咗都唔出聲啦，會畀人鬧㗎，所以死頂返去話冇嘢呀！」海俊傑則笑言：「佢呢啲就係真正嘅男子漢，但我唔係，我郁啲就會話好痛，梗係詐嬌啦！」阿謙即笑言：「因為大家嘅太太唔同。（楊怡會鬧你？）佢會話都叫咗你小心啲架啦，哦吓你咁，所以我就會扮冇事。」

唔敢幫囡囡沖涼

問到拍劇可會搞到很少時間湊兩個月大的B女？阿謙坦言：「絕對會，好多嘢都未學識，換片、餵奶都係馬馬虎虎，哈哈，所以等套劇煞科後真係要跟老婆重新學習，佢依家非常熟手。（你有冇試過幫手沖涼？）我唔敢試沖涼，因為要用陰力，我驚我太大力驚整親個女就大鑊。」