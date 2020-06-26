有潛質做性虐女王？王君馨險被大哥哥呃上床

藝人王君馨（Grace）近期在社交平台開設頻道，拍片講述不同話題節目。日前，她以「朋友點揀好？」為題，道出心目中選擇朋友的三大條件。當中包括「誠實」、「季節性」則會隨着時間而減少聯絡。第三點是「價值觀」一致，大家要對事情看法相近。

當中Grace談到一件發生在她十六、十七歲時候的經歷。她指當時與前度男友分手後，遇到一位男性朋友，對方經常安慰、開解她，對方更約她一起健身、做運動。當時覺得他為人正面，更視他為大哥哥一樣。之後，大哥哥介紹了一位女生給她認識，是一位很迷人、有魅力的白人，紅色頭髮、嘴唇豐厚，非常迷人。大哥哥指希望Grace能學習對方成為一位迷人而堅強的女性。但之後Grace發現該女子是一位Dominatrix（女性施虐者），會收男性客人錢而對客人作出「懲罰」，而該女子指覺得Grace有潛質，並邀請她「入行」。最終Grace當然拒絕，並表示：「同唔識嘅男人喺同一間房，佢畀錢我去懲罰佢，情況可以變得好差。」

Grace指大哥哥之後向她表示若希望二人關係昇華，可以嘗試與他拍拖，令Grace感到不妥並決意離開他們，之後沒有再見，她說：「點解我嘅新經驗係要同佢拍拖？我覺得變咗佢哋嘅玩偶，利用我去接近唔同人。她表示感覺是二人想操控她，編了一堆大話來要求一起，她說：『我真係好討厭男人用任何藉口去呃人上床，真係要非常小心呢類人。』」