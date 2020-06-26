郭子豪首認愛鄧卓殷：諗過輕生係佢拉我返嚟

去年捲入醉駕、失場事件的藝人郭子豪，事業一度跌入低潮，再加上抑鬱症，每日徘徊生死邊緣，幸獲得港姐鄧卓殷陪他走過低谷，子豪爆粗形容以往的荒謬行為，更首度向鄧發表愛的宣言，感恩對方陪伴啟發，絕對是生命中遇過最善良的人，雖然連番挫敗失去很多，但卻喜獲愛情，並正朝住結婚方向進發，認真愛得癡纏！

現年28歲的郭子豪從小好勝心強，往往為定下目標全力以赴，從中學時當上首個華人代表學校出外參加欖球賽，至兩年前參與人生首次健身比賽，獲得幾個地區性冠軍，亦都是他付出努力的成果，不過也因為成長以來一切來得太易，以致性格高傲兼不可一世，結果接二連三的負面事件，令其事業一度停頓，人生也跌入谷底。

子豪回憶近幾年的不可一世一行為，日前受訪時也大表不屑，更忍不住爆粗：「我形容自己係CLS（癡X線），完全係自己問題，一直太幸運冇顧慮，只怪自己唔生性，唔負責任，又試過失聯錯過好多工作，係解釋唔到，No Show都試埋，係過分，他希望同影響過嘅人講對唔住，幸運公司畀機會我，（當時醉駕仲講大話？）心亂，當時唔想公開件事，因為驚會乜都冇，所以回應時講錯嘢，（件案判社會服務令心情點？）喺教育機構做清潔，每日午飯時間都匿埋喊，好在身邊有個人陪住，好感恩有佢出現。」而子豪口中的她，便是比他細3年的鄧卓殷。

最壞的人遇上最善良的人

於該段時間全面停工的他零收入，每日胡思亂想，結果抑鬱症找上門，曾想過了結生命，幸鄧卓殷突然闖進其生命，經常從旁鼓勵及開解，令其對人生重拾信心之餘，二人也逐漸萌生愛苗，子豪更首度開腔承認戀情，他說：「好多謝佢，我內心成長好多，有佢陪伴啟發好多嘢，佢係我生命入面出現最善良嘅人，我亦都係佢生命入面出現過最壞嘅人，可以話係我揸太空船去火星時，佢會拉番我落嚟地球，佢個人真係好正，係我見過最好嘅人，我會盡能力做好自己，承諾係做出嚟，（傳鄧卓殷介入你同前女友感情？）唔係，係上一段感情結束咗先，佢哋係值得我喺公開場合交代清楚，（同舊愛仲係朋友？）都當佢係，祝福佢，希望佢係開心。」問到是否已認定對方，子豪坦言每次認真拍拖均認定當時對象是唯一，更指鄧卓殷影響他很多，寄望他朝能有機會公開感謝她，問到下一步是否結婚？他甜笑表示：「希望，努力啲啦！（見咗家長？）見過吓，唔同場合，父母評價見到個仔咁樣轉變都開心嘅。」

場地：Goji Studios