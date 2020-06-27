生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 得快樂時且快樂，任何事情對於這世界來說，只是小事一樁，別太在意。

牛：↓ 和同事的意見不同，令你陷入對立局勢中；別固執己見，讓一下對方吧。

虎：→ 工作上表現勇氣是值得讚賞的，但小心會在不適當的地點和時候表達。

兔：→ 不知道該做甚麼，那就好好整理自己的房間，會找到失去已久的物件。

龍：→ 在這個社會生活，溝通是很重要的，不當的言詞會令事情變得複雜。

蛇：↑ 看準形勢再作衝刺，休息過後養精蓄銳，努力可望成功。金色能助氣勢。

馬：↓ 對於某些問題，情人總是不聽你的意見，令你頗受挫折，氣在心頭。

羊：↓ 是日沖煞，運氣不佳，今天不要作出任何決定，因為決定甚麼都是錯的。

猴：→ 今天是好好反思過去得失的好日子，然後再重新出發，定會成功。

雞：↑ 人際運不錯，不太相熟的人也突然向你表示好意，不妨好好接受吧！

狗：→ 家庭生活出現危機，必須為家人分擔部分憂慮和責任。黃色能讓你清醒。

豬：→ 獨立是件好事，不過你似乎需要一個傾訴對象，獨處會讓你覺得孤單。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌