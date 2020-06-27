白羊：人氣及事業運仍帶點不穩，情緒或欠穩定，工作時宜多予耐性，注意文書及溝通。

金牛：人氣較旺，但辭令及思考力略為不穩，上班時宜小心處理文書、傳訊等多方工序。

雙子：人氣持續較佳，但財運略為不穩，做生意、開單、投資等需多予耐性，穩健行事。

巨蟹：人氣及情緒略為不穩，已婚或同居朋友，宜注意溝通，避免把工作壓力帶回家中。

獅子：事業運佳，貴人事忙，精神狀態及士氣或較不穩，宜善用公餘爭取休息及多運動。

處女：社交運回升，但財運不穩，開支或會較大，宜多節約，並小心處理金錢與人事。

天秤：人氣不穩，事業運吉中藏險，求職、轉職、謀事或升遷等機遇不乏，需擇善而行。

天蠍：精神狀態一般，出勤、公幹及海外項目等或有一點阻力，宜嘗試放鬆，勿太緊張。

人馬：戀愛運較佳，但已婚或同居朋友人事、子女等問題或帶來一點壓力，宜多予耐性。

山羊：桃花及戀愛運雖持續帶點不穩，若能多溝通，將有利增進及改善現況及長遠發展。

水瓶：工作運轉佳，但出勤、公幹、海外項目等將較費心神，加上體能稍遜，宜多休息。

雙魚：人緣及桃花運較旺，但親子及感情關係或較不穩，多注意溝通情況，勿意氣用事。