轉行做女強人賺大錢！蔚雨芯：我見到嘅係將來

「魔鬼胸」女神蔚雨芯（Rainky）升呢做老闆娘，去年成立自家美容品牌，再投資過百萬開公司。最近她就為公司舉行開幕禮，着到靚靚的她與拍檔一齊扑蛋糕，Rainky笑言她的「BB」一歲大了，公司都由她與拍檔一手一腳去搞，她說：「忙得嚟好開心。」她坦言學做生意的滿足感比賺錢大，感覺也比娛樂圈實在：「我望到嘅係數字，我見到嘅係將來、目標，唔似以前做歌手咁徬徨，好多時見步行步，有時冇騷就冇騷。」

藝人跟做生意是否兩回事？她說：「都唔係，都可以係一回事，我覺得做藝人都係一門生意，我都係一個產品，都要去推銷自己，而搞公司出嚟，我要孭起個形象擺落公司度，要諗巿場需要乜嘢產品，自己仲要做白老鼠，每一個產品至少試5次，基本上同做歌手等嘅過程一樣，有時可能仲長，就似啲人所講台上一分鐘，台下十年功，我都感恩以前學到嘅嘢，可以運用喺公司度運作。」不過她自嘲面皮唔夠厚，覺得推銷產品比推銷自己容易，笑說：「我係好難去求人做嘢，我成日覺得未必敲門就係好囉，藝人係被動啫，雖然係蝕底，但希望做好本分得到人哋讚賞，希望人哋知道你嘅時候嚟搵你。」