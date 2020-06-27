【玄之又玄】眼尾有紋M字額　出軌之面相

日本名模佐佐木希的諧星老公渡部建被踢爆背妻暗嗒AV女優、女歌手及多名圈外女性，震驚藝能界！（互聯網）

日本諧星渡部建之前被爆於殘廁偷歡、雜食AV女優與圈外素人等負面醜聞，搞到名模老婆佐佐木希要在IG代夫道歉，真係慘慘豬。

其實男人好色都好正常，但有了家室都唔識得控制自己，仲四圍拈花惹草，就要檢討一下。正所謂相由心生，男人是否容易衰「爛滾」，絕對有迹可尋，假如伴侶有以下面相特徵，記得睇緊啲啊！

特徵1.眼神飄忽

眼睛是靈魂之窗，可反映心態想法，有助判斷一個人是否「爛滾」。若眼形較長似桃花，眼尾稍向上翹，眼睛總是水汪汪，屬易招桃花的眼相。另外，眼神飄忽不定，淚堂有黑氣，代表定力不夠，難以抵擋女色誘惑。

特徵2.眼尾有紋

眼尾位置（即所謂「奸門」）有雜紋，代表這個男人非常熱衷於床上運動，又鍾意試新嘢，為了偷情不惜狂講甜言蜜語，而且色心一起，淫人妻女都不在乎！

特徵3.鼻頭肥大

男人的鼻子大小跟下體成正比，反映其性慾，假如鼻頭肥大（即俗稱「狗公鼻」），大得向人中生長，代表對性有強烈需求，易迷戀女色。如果鼻上有痣，更易惹爛桃花！另外，從正面睇，如果這個男人的鼻孔外露，代表個性豪放，禁不住個慾念。

特徵4.下唇太厚

嘴唇太厚代表重情慾，特別是下唇厚且墜，屬血氣過盛的表現，而且一上到床，就會對女伴特別溫柔體貼。相反，如果嘴唇太薄，代表天性自私，床上唔多理會女方感受，只會一味橫衝直撞。

特徵5.額角特高

若兩邊額角特高且廣闊，髮尖中央凸出，形成一個M字形，即所謂「M字額」，代表性格較為外向和好色，對性需求甚大，不易安守本分，容易拈花惹草。