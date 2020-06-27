開箱男︰誠意補完　EVA手機暴走出擊

Oppo Ace2 EVA限定版手機，全球限量一萬台，據返貨的三禾電氣表示甫抵港已幾近完售，現只餘少量存貨，Fans一字記之曰︰「衝！」售價︰約$6,000 （胡振文攝）

雖然《新世紀福音戰士》（下稱：EVA）新劇場版因疫情而延期上映，但各式產品依時繼續圈粉，科技界亦唔執輸，國內廠商Oppo就發表了Ace2 EVA限定版手機，裏外都注入大量EVA元素，而且全球限量1萬台，最近有水貨抵港，即刻為大家揭開這個「手機補完計劃」的神秘面紗，出擊！

EVA手機並非新鮮事，早於4年前DoCoMo就出過部SH-M02-EVA20。今次由Oppo推出，設計同樣落足心機，例如機身用上初號機的標誌性紫撞綠色，機背印有「EVANGELION」及「01」字樣，又特別在近機尾位置，透過玻璃電鍍技術加入初號機的側面剪影，加上專屬主題、牆紙及按鍵，絕對能在Fans心中造成「二次衝擊」！

有誠意又豈止機身，首先包裝設計成泛用人型決戰兵器的插入栓模樣，形狀、花紋與塗裝跟到足，抽出手機一刻型到核爆！另外，保護殼也以紫綠色作主調，並印有「出擊」字樣，恍如AT力場保護手機！耳機及充電器則印有特務機關NERV標誌，Fans見到保證會心微笑。不過最特別還數SIM卡針，竟然模仿朗基努斯之槍的外形而打造，每次換SIM都令人回想故事情節。

手機規格一如初號機咁強，大腦是目前最頂級的Qualcomm Snapdragon 865處理器，搭載8GB RAM及256GB ROM，屏幕則是6.5吋OLED，支援90Hz刷新率，配合91.8%屏佔比，打機、睇片都未見掉幀問題！