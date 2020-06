由劉亦菲主演的迪士尼真人版《花木蘭》原定今年3月27日上映,但因新冠肺炎肆虐全球,電影公司一度延期到7月24日上映。然而疫情未有遲緩,電影公司宣布再度將《花木蘭》延期一個月上映,新的上映日期是8月21日!

《花木蘭》其實最早是計劃於2018年11月2日上映,不過迪士尼因安排《胡桃夾子》(The Nutcracker and the Four Realms)先上映而讓位,先延期到2020年3月27日,怎料卻因疫情推後一次又一次,劉亦菲腳頭認真麻麻!