美食婷：食滯咗點算好？

端午節剛過，這幾天大家應該食咗唔少糉，雖然明知唔應該食過量，但食吓鹹肉糉、食吓梘水糉、食吓鮑魚糉、試吓新口味糉，唔覺唔覺就食多咗，美食婷我更加食滯咗，於是乎即時諗辦法消滯，仲問埋中醫可以食啲咩可以幫助消化兼消滯添，學嘢喇喂！

泡杯陳皮普洱茶

呢個方法相信很多人都知，因為茶本身含丹寧酸，可增加胃酸分泌，加速食物分解從而減輕飽滯感，而經過發酵嘅普洱更有助降血脂、減肥、降血壓，甚至養胃和暖胃等功效，而且茶性溫和，適合大部分人飲用。至於點解會用陳皮，係因其具有行氣健脾和調中開胃等功效，一杯熱茶，既可減低油膩感，仲可以紓緩飽脹不適感添呢！

消滯食材煲水飲

除了泡杯茶消滯，中醫亦指有多種食物同樣具消滯之效，分別係山楂、烏梅、麥芽、陳醋及木瓜等。以山楂為例，本身係藥食兩用嘅水果，如果感到個胃頂住又脹住，可以生吃鮮山楂，但由於依家唔係季節，所以大家可以到藥材舖選購山楂乾加點冰糖煲水飲用，有助開胃消滯、化胃氣，紓緩胃部頂脹。嫌煲水都麻煩，可以選擇飲用陳醋，因為陳醋有助消化、養生、淨化身體血脂、解積滯、減少脂肪吸收等之效，就算係意大利陳醋也具同樣功效，只要係陳年嘅醋就可以；飲用方法係餐前餐後喝1小茶匙，或沖暖水飲用即可。