【狠狠一刀剪】盤點圈中短髮氣質女神　張鈞甯改頭換面！

無綫新劇《殺手》聽日就播喇！入面兩位主演高海寧（高Ling）同龔嘉欣都以一頭清爽短髮示人，不過劇集拍畢已經一段時間，龔嘉欣已經留番長髮喇，反而高Ling就愈剪愈短，連佢自己都笑「爸爸以為多咗個仔」。其實一把長長嘅秀髮係女神必備，所以好多女生都唔捨得將頭髮剪短，但係每當剪短後往往都有意想不到嘅效果，真係成個人唔同晒，而最令人驚喜就係張鈞甯，直情覺得佢「好靚仔」！

張鈞甯

本身已經係氣質女神嘅台灣藝人張鈞甯，早前為藝術犧牲將頭髮剪短，最近佢又接拍何潤東新作，將頭髮再度剪短，為戲挑戰超短男仔頭，好多網友都話唔認得佢，佢都話依個髮型係人生最短，卻一秒就愛上，更笑言會被自己帥到！

高海寧

高海寧（高Ling）為新劇《七公主》飾演男仔頭司機，將秀髮一剪再剪，愈剪當然愈短，亦愈短愈有型。高Ling留短髮已經一段時間，不過都係保持及肩嘅中長髮造型，始終唔敢剪太短，但係近呢兩個月高Ling狠狠地落刀，除咗為新劇外，都有網民話高Ling受鄧智偉情傷，把心一橫剪男仔頭重新出發！

龔嘉欣

已經留番長髮嘅龔嘉欣，想再欣賞佢短髮嘅造型，咁就要睇無綫新劇《殺手》喇！嘉欣係入面唔單止短髮示人，佢仲剷青、漂染粉紅色，兼且化濃妝及加上假紋身，造型Punk到爆，相當衝擊眼球，當時嘉欣轉Look後，笑言自己都不敢照鏡，接受不到自己剷青，剪髮時也眼濕濕。

蘇皓兒

依家熱播劇集《那些我愛過的人》，當中出現咗一短髮氣質女神蘇皓兒（Chloe），網民一度誤以為係蘇麗珊，又有網民話佢同「玉女掌門人」周慧敏氣質相似。Chloe在劇中以學生Look示人，現年26歲嘅佢扮起學生妹毫無違和感。佢早年其實以長髮出道，拍攝「陽光檸檬茶廣告」，而為人所熟悉。

李旻芳

《東張西望》主持李旻芳喺新年時就將留咗多年嘅長頭髮剪短，將近半年時間，佢依家都仲Keep住短髮Look，睇嚟非常鍾意呢個造型，不過當時佢剪短頭髮時其實有網友留言話：「長頭髮女神啲喎！」李旻芳即刻回敬：「人人都係女神唔通個個都想做女神咩。」佢仲話：「我唔要做女神，我要做自己。」