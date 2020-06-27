泳會受疫情影響勁蝕　方力申向政府借幾十萬吊命

藝人方力申（小方）出席籃球賽活動，透露其泳會在7月終於重開，而疫情的這段時間，由1月至今工作10隻手指都數得出，坦言不但很少收入，更要支付泳會的很多支出：「燈油火蠟，仲有教練嘅人工，所以我都申請咗政府資助，同問政府借幾十萬周轉。（損失慘重？）又冇計，但都入肉架啦。」他亦透露有份拍攝抗疫電影，拍了兩日武戲及一日文戲，雖然做開運動，但拍完都周身骨痛，而文戲就與古天樂做對手戲。

好少同鄧麗欣聯絡

問到疫情期間可有識到女生？他即搞笑謂：「失望呀，梗係冇啦！」問到可有與舊愛鄧麗欣（Stephy）聯絡？他坦言：「冇啦，啲新聞唔知點嚟。」講到有傳Stephy與台灣男友邱勝翊（王子）感情轉淡，並與他翻撻，小方即謂：「我好唔八卦，無中生有，唔知點解有呢啲新聞，可能因為人哋有戲上。（你好留意喎？）其實我有多重身份，我嘅真正身份都係娛樂人，所以會留意娛樂圈嘅嘢。（有冇睇過套戲？）梗係有，金像獎我有份投票。（佢係咪真係感情轉淡？）大佬呀，阿媽尋日食咩我都唔知啦。（仲有冇同Stephy聯絡？）真係好少。」