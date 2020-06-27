囡囡7個月識叫爸爸　周柏豪冧爆揚言追多個

藝人周柏豪出席籃球賽活動，表示因疫情關係已差不多半年冇打波，但笑言會所開番後，都有偷偷落去打波，又會叫埋好友胡鴻鈞、洪永城等人，問到可想跟他們組籃球隊？他即大表贊成：「好喎，因為可以多啲gather下，平時都係頒獎禮先可以見面，一年都見唔到幾次。」問到可有畀囡囡掂下籃球？他即笑言：「有呀，佢好鍾意波，好鍾意顏色鮮艷嘅嘢。」

他又大爆7個月大的囡囡已識叫爸爸、媽媽，更笑言囡囡先叫爸爸：「真係好冧！呢段時間囡囡畀咗我好大寄託，感恩有佢嘅加入。」問到可會想追多個？他坦言都想湊夠一家四口：「但都要等太太康復先，醫生話等囡囡一歲大先再追。（想追個仔？）又冇所謂。」

他又主動提起曾傳不和的余文樂近日宣布太太佗女：「好戥佢開心。（恭喜咗佢？）係呀，大家有聯絡。（但有冇見面？）又冇，佢去咗台灣住，比較難見。」

而講到剛過去的首個父親節，他笑言感受很大：「唔敢同阿媽講仲大感受過自己生日，我問個女送咩畀我，佢當然一舊飯咁，幾過癮，嗰日我哋一家人食飯慶祝。」他又謂做了爸爸後體會到湊一個女已不簡單，更何況以前的媽媽更要照顧幾個小朋友，所以媽媽真偉大。