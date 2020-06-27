受兩個囡囡啟發　傅家俊開校教兒童Snooker

現年42歲「神奇小子」香港著名桌球好手傅家俊，早前投資七位數在港開設全球首間兒童桌球學校Master Snooker Kingdom，學校內的三張桌球枱較傳統的桌球枱細一半，是專為4至10歲兒童度身訂造，傅家俊首次創業辦校，單單課程編排便花了4年時間準備，原來早於十年前已有此想法，現在是夢想成真：「我自己8、9歲打時，其實我唔矮，但都只能夠打到傳統桌球枱枱邊嘅波，直至11、12歲至真係夠高打到，其實小朋友學嘢快，桌球需要手眼動作協調，要花多啲時間，可以自細學起更好。」

他說因經常出外打比賽，但若時間許可，亦會客串教授，他兩名分別4歲及7歲的囡囡，本身有很多興趣，會學溜冰、游水、小提琴、畫畫和英文等，而桌球亦受爸爸影響，自小甚有興趣，故也有跟來學，他說：「做了爸爸後，關注小朋友學嘢，其實課程都係由佢哋啟發我點寫，學校嘅用具會細啲短啲，同埋會設計遊戲。」他說桌球課程除了球技技術，當中還會學習到禮儀、情緒控制、壓力處理、如何面對逆境，而且還有數學和物理的理論等。

早年左眼視網膜退化引致飛蚊症，做了激光手術，幾星期前因過度跳繩致右眼也出現飛蚊症症狀，左眼好轉輪到右眼，首次創業，面對眼疾，加上新冠肺炎疫情尚未明朗，他仍樂觀面對，自認以前性格好急又有脾氣，自從打桌球後情緒控制，訓練EQ。他說：「唔覺得係逆境，是人生一個插曲，小小挑戰，覺得OK，小小問題出現咗，令到你更加努力。」萬希泉創辦人沈慧林是股東之一，好朋友合作做生意，自爆父親沈墨寧是傅家俊鐵粉，每次對方去打比賽，沈父就上香求神希望他獲冠軍。