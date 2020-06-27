Range Rover Fifty　50周年限量版

為慶祝引領越野四驅SUV界半個世紀的Range Rover誕生50周年，Land Rover特別推出以車系旗艦車型 Autobiography 為基礎打造、全球限量1,970輛的Range Rover Fifty 限量特別版。Fifty專屬徽飾可見於車上多處，包括座椅頭枕、儀錶板、中控台及金屬門檻等。波棍台更鑲上刻有「Range Rover Fifty 」及「1 OF 1970」字樣的金屬牌，以彰顯其專屬限量身份。

Range Rover車系早在1970年誕生，是首輛搭載4WD系統的SUV。經歷三代演進，每一代都有新突破，並成為全球之首，引領車壇。包括在1989成為世界首款配備ABS防鎖死煞車系統的4x4 SUV；在1992年成為世界首款配備ETC電子循迹控制系統及自動電子氣壓懸掛的4x4 SUV；在2012年成為世界首款採用輕量化全鋁合金一體式車架SUV。