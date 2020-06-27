揭模特兒虛偽行為　廖子妤爆余香凝醉酒醜態

藝人余香凝與廖子妤（Fish）多年來陪伴彼此走過高山低谷，立誓日後感情到老！余香凝18歲那年認識Fish，展開微紗的緣分，而多年前二人齊齊拍攝電影《骨妹》，Fish正式走進余香凝朋友圈的「核心內圍」。原來余香凝入行後經歷了「兩個難關」，都被Fish見證：「嗰個新聞（指與前度陳家樂分開，突然被爆劈腿）時，Fish咁啱喺我附近拍通宵戲，我唔知點算所以打畀佢。佢收工已經好攰，但同我講：『唔得，我要嚟搵妳。』佢就衝咗上嚟嘞。」Fish忍不住笑着接說：「一見面就攬一攬，點知我發現佢只係着咗條底褲！」

余香凝與陳家樂曾發生了一場車禍，當時嚇到Fish不知所措：「我本嚟喺屋企瞓緊，點知見到佢傳來一張『浴血相』，一度以為佢化咗受傷妝，但諗清楚半個鐘前先同佢通電話，佢唔會係做緊嘢，我咪衝去醫院囉。」感性的Fish坦言當時無法知道是否「最後一次」，又擔心好姐妹撞車引來大批記者追訪：「去到醫院都幫唔到佢啲乜，只係幫佢影咗一張相（發給記者），翌日見報。」

就是因為這兩次的陪伴，余香凝立誓要「報恩」﹕「去年年尾有次Fish情況好差，可能因工作壓力同社會氣氛，我覺得唔可以由得佢一個人，本來我嗰晚返咗屋企，都即刻換衫搭的士去搵佢。佢就係咁，有時演戲抽離唔到，擦擦吓牙都會爆喊。」Fish靦覥承認：「當時我爆喊，覺得自己透唔到氣。天生對世界嘅反應敏感，其實我講得出嚟，都知道係唔健康，同埋需要改善嘅。」

Fish又搞笑地爆出身為女神的好友軼事謂：「千祈唔好畀佢飲醉，佢一醉就對所有嘢好感恩，然後周圍攬人又喊，會同人講：『點解你咁好人嘅？』我喺隔籬截唔停佢，只可以負責遞水！」而對於覓得知心友，余香凝坦言：「人愈大愈唔想花太多心思識新朋友，依家我有嘅朋友好珍貴，餘生能夠有呢班人已經好足夠嘞。坦白講我起初入模特兒行業時，有啲人啱啱識你就叫『Baby』，表現得好熱情，我有啲接受唔到，反而覺得做演員嘅真實啲。」

場地提供﹕Amelia@Harbour City

服飾﹕MAX&CO.（廖子妤）

Pennyblack（余香凝）