城門河當舞台　谷婭溦跑步練氣唱埋歌

星夢現正處於「失血」狀態，女歌手愈來愈少，旗下的谷婭溦終於有機會出首張專輯，上位有望。她為把握機會，積極裝備自己，相約好友龔柯允（Karen）到沙田做運動操弗練氣，更在公園放聲高唱，誓要殺出重圍。

歌手谷婭溦入行10來翻唱過不少經典歌曲，包括國語版《今宵多珍重》、《月亮代表我的心》等，獲網民力捧為「翻唱歌后」，只可惜一直苦無代表作，即使今年年初一曲《我為我堅強》唱到街知巷聞，然而後繼無力，紅歌唔紅人！近年星夢女歌手買少見少，吳若希再度佗B隨時停工，而何雁詩、謝文欣亦相繼離開，剩下菊梓喬充撐場面。谷婭溦此時睇準機會，蓄勢待發準備上位，將於今年年底推出人生首張個人專輯。

今次機會難得，她對此高度重視，但亦因此導致壓力爆煲而出現爛面，不過無礙其上位決心。日前她病情逐漸康復，即約了馬來西亞歌手龔柯允到沙田城門河做運動，兩女同樣以螢光運動裝上陣，非常亮眼，惹來不少途人目光。她們把口罩除下後，先拉筋熱身，期間動作一致，十足孖公仔。經過一輪熱身後，二人開始跑步練氣，由於當日天氣炎熱，她們跑不夠10分鐘已滿頭大汗，但絲毫沒有鬆懈。

最後，兩女跑了約半個鐘，Karen已經攰到即時坐低補水，不過谷婭溦似乎還未夠喉，一邊傾偈，一邊繼續深蹲。之後她們轉往附近的公園練歌，更放聲高唱，如入無人之境，谷婭溦唱到七情上面，非常投入，當正舞台一樣，看出她決心堅定，出碟勢在必行。