升級版《姊妹淘》首日開工！張寶兒升呢做Stylist

藝人張寶兒和莊思敏日前為「升級版」《姊妹淘》第一日開工，她們於上輯由產品介紹者，今次轉為用家分享。寶兒和思敏更發揮長處，前者教觀眾Set頭﹑化妝和服飾Mix&Match；後者則帶大家覓食。

女生扮靚總有自己一套，寶兒坦言對化妝Styling甚有研究，但她在成功過程中屢敗屢試，才打造成今天的台上美人，其代表作可算是花旦戰場的台慶紅地氈，她說：「出台慶既化妝，我都係自己搞掂，至於平日出街造型，就更加係一腳踢，（失手？）當然經過多次調整啦！（可以做Styling？）我都想呀，有人請就最好！（幫男友做Styling？）佢又好有主見喎，因為每個人嘅造型，都係表達自己！」

至於莊思敏在「升級版」中則以她最擅長的KOL身份，去介紹美容產品和高檔餐廳給觀眾，她笑言：「扮靚同食嘢我都在行，但運動我就少啲研究！」新婚的她因新冠肺炎疫情與在台灣的老公分隔兩地，亦有點不慣，但她透露老公最近亦忍不住要飛來香港與她團聚，她說：「雖然係隔離，但老公都快放疫監，同朋友係少見咗，但大家溝通並冇疏離。」