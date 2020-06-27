35C阮兒孭飛賣大包　荷蘭玩冰火

33歲無綫小花阮兒首次孭飛的個人旅遊節目《駕到去歐洲》，將於下月播出，攝製隊去了她的故鄉荷蘭開工，可說是衣錦還鄉！阮兒帶隊到荷蘭馬士河畔霍斯特取景，該處有燒柴推動的船上溫泉，期望令旅客感受到「冰火」滋味，「地頭蟲」阮兒最愛此玩意，更決定賣大包，以三點式上陣，向觀眾大派冰淇琳！

船上溫泉凍到縮

拍攝時正值寒冬，氣溫只得零度，阮兒難抵刺骨寒風，為免「咪咪」結冰，只好浸着溫泉介紹景點，觀眾只能透視其美好身材，她說：「雖然我喺嗰邊長大，但企起身太凍啦，當日又大風又落雨，大家都拍得好辛苦，我只能浸喺溫泉水入面伸個頭出嚟拍。期間險象環生，我哋坐喺一架用柴火推動嘅船上面，拍拍吓船上個煙囪跌咗落溫泉度，好彩冇燒着，亦冇撞到自己。」

「賞月」大開眼界

至於行程中其他刺激經歷，包括到「鴨店」拍攝！當地舞男主動豪放，在場內與女士共餐，個個都露出屁股，相當誘惑，名花有主的阮兒雖不為所動，但大開眼界，笑說：「佢哋係表演者啫，圍住我跳舞時，我都唔知發生咩事，有啲嚇親，但有其他女仔朋友喺度，氣氛好好嘅，好刺激，大開眼界！」