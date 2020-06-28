東方日報C2：伊健做隱世樓王特訓蒙嘉慧再戰幕前

「隱世樓王」鄭伊健多年來買樓投資有道，身家幾級跳至1.6億。不愁生活的他與太太蒙嘉慧過着半退休生活。眼見老婆最近憑復出劇大獲好評，不少監製有意找她再演出，伊健即化身「魔鬼教練」狂操老婆。日前二人於淺水灣孖住做運動，重拾纖腰的蒙嘉慧更「齋飲唔食」，比暴脹高峰期瘦近30磅，狀態大勇準備全面回歸幕前！

52歲鄭伊健與年輕6歲的蒙嘉慧出名恩愛，曾協議不生小朋友，二人2013年拉埋天窗，同年女方拍完《仁心解碼Ⅱ》後離巢無綫，只偶爾客串劇集。至於鄭伊健近年亦「退下火線」，電影與新歌均「重質不重量」，只間中開騷回饋歌迷，深居簡出。結婚7年的他們沒發生「七年之癢」，專心享受二人世界。

齋飲唔敢食

近日蒙嘉慧有份演出的邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》熱播，雖然戲份不多，但因與苗僑偉的連場苦情戲而成為熱話，更吸引不少監製力邀她再演出。據知，本來打算與老公長居日本的她，因疫情關係返港，碰巧《飛》劇反應熱烈，即戲癮大發，有意繼續幕前演出。為了助老婆一臂之力，精於羽毛球、滑水及跑步等多項運動的伊健化身「魔鬼教練」，以地獄式特訓催谷老婆，務求讓她以最佳狀態示人。

日前二人穿情侶運動裝於淺水灣寓所附近出沒，剛做完運動的他們滿頭大汗，要「除罩」抖氣，到附近咖啡店小歇一會。期間遇上街坊，他們主動打招呼，非常親民。步入店內，蒙嘉慧為Keep Fit，未有進食，只買飲品解渴，期間深情望實老公撒嬌，相當冤氣。離開時，她非常活潑，從店內彈跳出去，步履輕盈，見到其腰部線條較昔日纖幼！其實她早年滑雪時跌傷，兩年內不能做運動，導致體重飆至130磅，至2018年復出拍《飛》劇，當時已搣甩20磅肉，如今目測再瘦10磅，成功回復昔日的完美身段。

兩公婆優哉游哉唔憂做，全靠伊健投資眼光獨到，睇準時機買磚頭保值！單是二人現居的淺水灣雅景閣1,600呎獨立屋，由2007年買入的2,800萬元，升逾倍至市價約6,500萬元；加上早年買入的西貢村屋、黃埔花園、匡湖居獨立屋等單位，全部均升值2至3倍，就連海外也擁有物業作收租用途，保守估計身家約1.6億，「隱世樓王」之名當之無愧。

有情有義助好友

雖然躋身億萬富豪行列，但伊健絕不忘本，早前金牌監製好友錢國偉傳胰臟出現問題，據知，伊健有出手相助，介紹名醫及支援醫藥費，認真有情有義。

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