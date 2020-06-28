生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 不要為一些芝麻綠豆的事情而大發脾氣，這只會自找麻煩，徒添煩惱。

牛：→ 抽些時間出外走走或陪伴家人，會令你煩憂盡消，有煥然一新的感覺

虎：↓ 氣勢上稍微弱勢的一天，工作運和愛情運都起落不定，宜小心處理感情事。

兔：→ 機會本已來到，但你今天沒有以真誠來面對事情，白白流失良好的機會。

龍：→ 今天是個風波不斷的日子，只要你能以樂觀的態度來處理，凡事可解決。

蛇：↓ 今天宜單獨行動，太多人圍繞你身邊，可能令你的決定出現嚴重錯誤。

馬：↑ 淡黃色會讓別人喜歡接近你，能提升和改善人際關係運，今天宜多採用。

羊：→ 不懂東西不是一件醜事，強裝有知識才是最令人討厭。向長輩請教吧！

猴：↓ 是日沖煞，內心突然感到不安，總覺得有不快之事發生，放鬆心情吧！

雞：→ 金錢運雖然在上升中，但支出也不少，要看緊荷包，別繼續胡亂花錢。

狗：↑ 趁着今天有空閒時間，不妨到美容院扮靚，可讓心情更加開朗呢！

豬：★ 今天你大受歡迎，即使是過去一直相處有問題的人，這天也能言談甚歡。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌