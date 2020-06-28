生肖指數 是日吉星：豬
2020年06月28日 07:30
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生肖指數 是日吉星：豬
鼠：→ 不要為一些芝麻綠豆的事情而大發脾氣，這只會自找麻煩，徒添煩惱。
牛：→ 抽些時間出外走走或陪伴家人，會令你煩憂盡消，有煥然一新的感覺
虎：↓ 氣勢上稍微弱勢的一天，工作運和愛情運都起落不定，宜小心處理感情事。
兔：→ 機會本已來到，但你今天沒有以真誠來面對事情，白白流失良好的機會。
龍：→ 今天是個風波不斷的日子，只要你能以樂觀的態度來處理，凡事可解決。
蛇：↓ 今天宜單獨行動，太多人圍繞你身邊，可能令你的決定出現嚴重錯誤。
馬：↑ 淡黃色會讓別人喜歡接近你，能提升和改善人際關係運，今天宜多採用。
羊：→ 不懂東西不是一件醜事，強裝有知識才是最令人討厭。向長輩請教吧！
猴：↓ 是日沖煞，內心突然感到不安，總覺得有不快之事發生，放鬆心情吧！
雞：→ 金錢運雖然在上升中，但支出也不少，要看緊荷包，別繼續胡亂花錢。
狗：↑ 趁着今天有空閒時間，不妨到美容院扮靚，可讓心情更加開朗呢！
豬：★ 今天你大受歡迎，即使是過去一直相處有問題的人，這天也能言談甚歡。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌