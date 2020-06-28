預測：下周大市，價位或具上調空間。

白羊：正財運轉佳，自主度及理財能力甚佳，投資、求職或謀事等將較利好，宜積極。

金牛：人氣及財運較佳，雖職場人事壓力或會較頻，但開單及簽約等將較有利，宜爭取。

雙子：人氣較旺，桃花及人緣運佳，單身朋友宜善用好運多曝光，但其他朋友宜多自律。

巨蟹：精神暢旺，人氣亦佳，但情緒時有不穩，不論公私，與人相處宜多予耐性及協調。

獅子：社交運極佳，但精神狀態及體能一般，加上工作較忙，宜減少應酬，多休息為佳。

處女：事業運較佳，正財運回升議價力較強，求職、轉職、謀事等機遇不乏宜積極行事。

天秤：出勤、公幹及海外項目等，自主度回升進度將較平穩，但需注意合作及人際關係。

天蠍：不論蜜運中或已婚多年，感情關係及夫妻生活將較愜意，但精神稍遜，宜多休息。

人馬：戀愛及家庭運雖好，但親子及感情關係或帶點不穩，宜注意偏桃花及溝通等情況。

山羊：體能回升，工作運較佳較能維持進度，宜積極行事多努力，爭取更佳業績和表現。

水瓶：人緣及桃花運佳，不單親子及感情關係將較和順，善用人脈，有利開單及簽約等。

雙魚：人氣及情緒稍佳，與家人關係將較和諧平穩，但子女及感情關係，則要多予耐性。