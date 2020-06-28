【絲襪放題2.0】Odilia玩試着　42吋長腿任睇

女子唱跳組合Bingo成員Odilia（陳康琪）於網上頻道試着絲襪，42吋又直又長嘅美腿迷倒唔少宅男，獲網友封為「絲襪女神」！女神今次再接再厲推出「絲襪放題2.0」，着咗情人節限量版嘅心心圖案絲襪、喱絲襪仔，仲有最煞食嘅魚網絲襪，不過好多網民就鍾意嗰霸氣女總裁look，皆因佢着咗一件oversize嘅白色西裝褸，下身就只係着咗棗紅色菱型圖案絲襪，仲自爆：「我冇着褲㗎！」嘩，真引死人咩！

Odilia接受訪問時，被問到唔着褲怕唔怕走光？佢就話：「唔怕，因為冇乜太大動作，而且對絲襪本身都有打底作用，所以着底褲加對絲襪已經好安全，反而驚件外套嘅深溝位會走光。」佢又話好開心影片反應好，所以可能會推出「絲襪放題3.0」，着晚裝襯絲襪，而喺咁多款絲襪中，佢話最鍾意心心圖案絲襪，質地同個款夠特別之餘，紅色嘅心心都好引人注意。

其實佢今次再拍「絲襪放題」都落咗好多準備工夫，日日都要keep住做拉筋，夜晚瞓覺前，仲會倒吊對雙腿拍埋牆等血液流通，令雙腿保持線條，想要擁有美腿嘅靚女就要學Odilia勤拉筋，唔好偷懶。