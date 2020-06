狄維莊遜主持群星抗疫騷　《變種特攻》眾星20年後重聚

繼Lady GaGa聯合慈善組織Global Citizen及世衛於4月合辦的群星抗疫騷《One World: Together At Home》舉行之後,由荷里活巨星狄維莊遜(Dwayne Johnson)主持的另一抗疫騷《Global Goal: Unite for Our Future》昨日亦舉行完畢,一眾歌星包括Shakira、Justin Bieber、珍妮花赫遜(Jennifer Hudson)、Miley Cyrus和Coldplay等參與演出。其中Miley更盛裝打扮於大球場表演!

演唱會由Global Citizen和歐洲聯盟執行委員會(European Commission)合辦,希望藉此引起新冠肺炎醫療平等的關注。除了演出的歌手外, 曉積文(Hugh Jackman)、娜奧美金寶(Naomi Campbell)、碧咸(David Beckham)和查理絲花朗(Charlize Theron)等亦現身節目發言。其中「狼人」曉積文更與一眾《變種特攻》(X-Men)舊拍檔「X教授」柏德烈史釗域(Patrick Stewart)、「暴風女神」荷爾芭莉(Halle Berry)和「黑鳳凰」Sophie Turner等重聚,而另一超級英雄「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)亦驚喜現身加入。場面熱鬧!