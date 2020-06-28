狄維莊遜主持群星抗疫騷　《變種特攻》眾星20年後重聚

繼Lady GaGa聯合慈善組織Global Citizen及世衛於4月合辦的群星抗疫騷《One World: Together At Home》舉行之後，由荷里活巨星狄維莊遜（Dwayne Johnson）主持的另一抗疫騷《Global Goal: Unite for Our Future》昨日亦舉行完畢，一眾歌星包括Shakira、Justin Bieber、珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、Miley Cyrus和Coldplay等參與演出。其中Miley更盛裝打扮於大球場表演！

演唱會由Global Citizen和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）合辦，希望藉此引起新冠肺炎醫療平等的關注。除了演出的歌手外， 曉積文（Hugh Jackman）、娜奧美金寶（Naomi Campbell）、碧咸（David Beckham）和查理絲花朗（Charlize Theron）等亦現身節目發言。其中「狼人」曉積文更與一眾《變種特攻》（X-Men）舊拍檔「X教授」柏德烈史釗域（Patrick Stewart）、「暴風女神」荷爾芭莉（Halle Berry）和「黑鳳凰」Sophie Turner等重聚，而另一超級英雄「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）亦驚喜現身加入。場面熱鬧！