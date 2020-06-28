【心理測驗】一文偵測你近期的運氣

「人生就是B（Birth）和 D（Death）之間的 C（Choice）」每個人每一天的選擇都可能改變他的人生軌迹，小至吃甚麼、坐甚麼交通工具；大至投資、救人，所有的生活和記憶，其實都是由一次次的選擇形成。雖然一次幻想的選擇貌似不能改變你的方向，卻能從中預估你未來作出的選擇方向，以及可能會遇到的運氣，選一選你想去的小屋，或者能提前知道近期的運勢喔！

【問題】

假設你要去探索一間在森林裏的小屋，憑直覺選擇以下哪一種情況的小屋，會是你最想去的？

A.在青翠的森林深處有一間小屋，小屋裏住着一位翩翩公子/溫婉女子。

B.在茂密的森林裏，有一間小屋，屋前有一條小溪，小溪上有一條木橋。

C.由森林的外圍有一條直通到小屋的路，前往小屋的路上有很多觀賞的植物和可愛的小動物。

【結果分析】

A.桃花運

近期你最有可能遇到的是桃花，你所選的這間小屋可說最有浪漫的幻想，代表着一場粉紅的邂逅。穿過漫長的森林，最後找到了可以停留的地方。

B.財運

你最近會交上的好運氣是財運，而這個財不一定是金錢上的，也可以是事業上的。夏天裏的一條小溪，正正代表是生活的活力，連接小屋與外面的木橋，則是走向成功的道路。

C.人緣

要數你即將會遇上的運氣，必然是人緣大增，美好的事物圍繞着你前進的路，你會認識到很多新朋友，接觸的圈子也愈來愈大。你真誠待人，自然也會有人為你指引前路。