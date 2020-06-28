金秀賢再晒肌收視升！郭東延客串露體狂演技爆發

退伍近一年的韓國32歲男神金秀賢，夥拍30歲女星徐睿知合演退伍復出劇《雖然是精神病但沒關係》，本月20日在tvN電視台首播高開6.09%，第二集下跌至4.7%。

昨晚播出第3集，客串演出的男星郭東延，扮演患有躁鬱症的國會議員的兒子，自幼被家人施予的壓力逼瘋，經常控制不住喜歡露體。他到金秀賢任職的「沒關係精神病院」接受治療期間逃出醫院，遇上徐睿知，當着她面前掀開外套露下體，但徐睿知飾演患有反社會人格人氣障礙的童話作家一點也不驚訝，反而指其下體細，之後徐睿知接載郭東延到其父拉票地點，郭東延站在台上哭訴被家人的壓力逼瘋，場面催淚，惹起不起觀眾共鳴，事後大批劇迷狂讚郭東延演技力大爆發！

而繼首集露肉晒肌搶收視，金秀賢昨晚再次晒肌，徐睿知闖進更衣室見到金秀賢的腹肌，即忍不住伸手摸他，又多次向他告白說想要他，並在醫院內當眾問他：「要跟我上床嗎？」刺激收視回升至首播的水平，錄得5.94%，稱冠同時段收費平台節目。

至於池昌旭與金裕貞合演的SBS韓劇《便利店新星》接檔李敏鎬孭飛劇《The King：永遠的君主》於本月19日啟播，昨晚第4集，首30分鐘與《雖》劇對撼，錄得4.6%，下半部收視飆升至8.3%，創下啟播以來的新高，超越了《The King》結局下半部錄得的8.1%收視。