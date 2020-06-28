莊思明遭偷手袋　兩男女盜信用卡狂碌5.7萬被捕

藝人莊思明（Lisa）被偷手袋盜用信用卡，警方經調查後拘捕2名男女。事發昨日（27日）下午2時14分，警方接獲姓莊（33歲）女子報案，指她早前將一個價值約15,000港元的名牌手袋，放在一輛停泊於旺角登打士街1號對開的小巴內。當她折返時，發現手袋連同袋內的信用卡及銀行卡不翼而飛，懷疑被人盜去。

警方接報到場，經初步調查，發現有人懷疑盜用事主的信用卡，於旺角區多間店舖及網上購買貨品，涉款共約57,000港元，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。

警方經進一步調查後，於同日下午約5時及晚上約8時，在旺角區分別拘捕一名姓黃（37歲）男子及一名姓楊（38歲）女子。據了解，黃男被捕時情緒激動反抗，警員合力將其制服，他涉嫌「車內盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「拒捕」，楊女則涉嫌「車內盜竊」及「以欺騙手段取得財產」被捕，兩人被帶署扣查。

據悉，事主為藝人莊思明，案發時她於旺角進行拍攝工作，期間將手袋放在公司小巴上，據稱兩名被捕男女相識。莊思明昨日在社交網上載疑似小巴的車廂自拍，透露正為無綫新劇《超能使者》拍攝。

同劇藝人劉穎鏇透過東網電話訪問，表示：「大家知道都瘋狂幫佢搵，知有卡、證件同車匙喺袋，唔知嗰個人已經被捕。我平時會帶篋返工，會lock住，亦會拉埋去現場傍身。尋日Lisa拍一場，帶手袋好合理，不過真係要小心，私人物品唔可以周圍擺，聽同事講好耐冇發生呢啲事件，依家最重要Lisa攞得番佢嘅嘢。」監製文偉鴻亦承認已報警，警方正在調查。

而莊思明胞姐莊思敏表示：「思明今日唔使開工，佢尋日放咗個手袋喺服裝車，收工就發現唔見咗，期間嗰兩個人不停喺附近買嘢碌卡。思明報警同cut卡，警方好快就捉到嗰兩個人。佢話嗰兩個係街外人，但架車係劇組車，應該上唔到車，唔知邊個將個手袋攞落嚟，將個手袋交畀人，嗰兩個人唔係劇組人！」