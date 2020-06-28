超省空間！家具按掣即「變形」

無論是衣櫃、睡床還是床頭櫃，均可隨意操控其升降。（互聯網）

土地問題，寸金呎土，香港早就見怪不怪，而外國家具設師亦為有「空間煩惱」的用家花盡心思，設計出撳掣即能「變身」的智能家具，真係納米窩居，都變成機動豪宅。

天降衣櫃

由知名工程師Sankarshan Murthy創辦的科技公司Bumblebee Spaces，就成功將衣櫃、睡床等大型傢俬隱藏於天花，並透過應用程式、語音功能、按鈕等方式，可隨意操控升降，甚至貼心地加入預設類別及名稱功能，不怕忘了東西放那裏了。

網址：www.bumblebeespaces.com

移動廳房

而由波士頓初創公司ORI研發的L形家具組合Studio Suite，就如同一幅可移動的間隔牆，只用撳個掣，組合就可前後移動，可變出客廳、睡房及衣帽間3種模式，有齊梳化、工作枱、睡床、儲物櫃等設備功能。例如選擇客廳模式時，睡床便自動收起，組合移至貼牆，梳化便有足夠空間用了。

儲櫃變梯

樓底高的單位，設置閣樓便可造出更多空間，意大利家具公司BPIÙs.r.l.設計研發的ECLETTICA梯級，平時可疊成高身儲物櫃，如須登閣樓時，只要一按掣，即可變成螺旋樓梯，更備有金屬柱和麻繩組成的扶手，變形過程僅廿秒，真正實用又美觀。