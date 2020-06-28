【台灣網紅愛運動】連周杰倫都係佢波友

如果有個女神陪你做運動，你話幾好呢！

相信唔少人喺呢段疫情期間，經常都會留喺屋企，唔經唔覺就會食肥咗，咁都冇辦法啦，食得多就惟有做吓運動減肥，但係做運動需要好大體力，唔係個個人都咁有恒心㗎！喺台灣就有唔少好鍾意運動嘅網紅女神，個個都樣靚身材正，證明要Fit就要付出汗水，如果有個女神陪你一齊做運動，你就可能做幾耐運動都唔怕攰啦！

王宇君

王宇君（洗菜）因為外形好似哈薩克著名女子排球選手莎賓娜，所以被封為「籃球界的莎賓娜」。樣子甜美手腳纖瘦，皮膚白滑嘅佢，望落去完全唔似一個籃球員，但係實際上洗菜成日都會去街場打波，球技仲好唔錯，連台灣天王周杰倫，新加坡歌手林俊傑（JJ）等藝人，都係佢嘅波友。洗菜仲有喺唔同嘅餐廳唱歌，又會拍廣告同節目，仲參加過《超級星光大道》，喺網上有近27萬粉絲，近年洗菜亦有踩入電競界，加入由藝人余文樂組成嘅職業電競隊MAD Team，喺隊中擔任經理人。

Angelina

台灣運動網紅Angelina（陳怡安）係Model出身，本身Baby Fat嘅佢，因為發現同行Model個個好骨感，所以佢就落力收身，結果操到一發不可收拾，至今幾年嚟每星期保持做5日運動，瑜伽、健身、跑步、爬山、游泳、衝浪等，令次做運動都會影靚相，都會同網民開心Share，仲不時會教埋網友點做運動添，喺社交網有近38萬粉絲，搖身一變成為運動KOL！

陳咖喀

台灣正妹網店老闆娘陳咖喀（Kaka），擁有豐滿上圍，加埋白滑長腿，不時都喺社交網大晒火辣身材，吸咗少粉絲㗎！原來佢好鍾意打羽毛球，成日做咁劇烈嘅運動，真係想肥都幾難，有網友仲話想同佢打番場友誼波，切磋吓喎！

吉寶

有時你都唔好睇少行街濕平，個體能消耗呀，如果去超級市場買嘢，仲要係喺外地嗰啲大到爆嘅大型超市，閒閒哋都隨時消磨你幾粒鐘呀，你都咪話唔攰！台灣時裝模特兒吉寶，擁有Big爆上圍，身材夠晒火辣，佢唔知係咪為咗要Keep住個好Body，早前特登夜晚去行超市，着住件低胸背心仔嘅佢，匿喺啲貨架度走嚟走去，同鏡頭大玩捉迷藏，最後佢仲攰到踎低埋喺添，真係睇見都攰呀！