美甲控必收藏　夏日流行甲款推介

如果話化妝潮流千變萬化，咁美甲Trend亦不遑多讓，像走馬燈般轉個不停。之前還是莫迪蘭色、大地色的天下，但下一秒已經流行另一甲款/甲色。

以下為大家搜羅了今夏最熱門的美甲款式，絲打們不妨對號入座，揀自己鍾意的甲款去美化自己的纖纖十指。

1.簡約雲染

過往流行的雲染美甲，大多是以同色系甲油重複堆疊，營造出雲彩漸變效果。但愛簡約的女生可試試以單一粉嫩色作主色，再於其中一兩隻手指上加入白色甲油混合成雲彩效果，看起來簡潔時尚又有氣質。

2.變奏版法式美甲

平日常見的法式美甲都是以白邊為主，若嫌感覺太悶可試試變奏版的塗法，在透明底色上塗上彩色方格或不同色粗幼間紋，就會有不一樣的新鮮感。

3.清新小花花

若嫌塗單色太悶，可試試用圓形筆頭在甲面上點幾點作花瓣，再用另一色在中央點一點作花蕊，就能畫出可愛小花。花的數量可自由決定，一朵或兩三朵都各有不同美態。

4.甲上的大師畫作

如果你本身是文青女孩，平日愛到逛世界各地的美術館的話，這款以莫奈的睡蓮為主題的甲款就好適合你。不過大前提你也要有Art Sense又識繪畫，才容易打造出近似畫風的美甲啊！

5.逼真雨滴美甲

曾經流行過彷彿手沒擦乾的Raindropnails雨滴美甲，最近又開始深受女生喜愛。點綴了不同色調或透明水珠的指甲，讓指尖充滿氣質。

6.夏日海洋風

藍白海軍條紋、海星、貝殼這些元素出現於甲上，不但吹起海邊涼風，更讓人感受到夏日陽光及休閒度假氣息。

7.低調閃石

另一款低調美甲款式，就是在清新淡雅的粉紅甲面上加上閃石作點綴，令甲款式低調中顯得高貴。

8.可愛心心

不少女生都不愛塗鮮色甲油，但塗白、奶白或奶茶色之類的淺色調，有時又略嫌素淨。不如試試在拇指或無名指甲上塗或貼上心心圖案，便能在簡單中凸顯俏皮可愛。

9.長青格仔

格仔是長青不死的潮流，放在美甲潮流中亦然！除了塗滿十隻手指甲外，也可將格紋塗在其中一、兩隻手指甲上，便能讓指甲散發型格。

10.多元色彩

對於風格大膽的女生而言，指尖上的色彩就如身上的時裝一樣，愈Playful愈好。若然你都愛玩味造型，不妨十指塗上不同色彩的甲油。這塗法的好處是可以自由配搭心水顏色，要襯不同服飾話咁易。