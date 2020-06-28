續約無綫在即！胡定欣讚馬國明湯洛雯郎才女貌

藝人胡定欣為健康食品拍廣告，透露已連續任該品牌代言人8年，每次續約酬勞遞增之餘，朋友家人也有免費產品用，齊齊受惠。今次定次與9個月大嬰兒做對手戲，笑言仍能應付：「最近我做咗姑媽，細佬BB 4個月大，都試過幫手餵夜奶㗎！」

談到年尾將參與新劇《白色強人2》，再度與舊愛馬國明合作，定欣表示二人上一次合作已是3年前，故甚為期待，更指獲悉對方與湯洛雯拍拖，大讚二人郎才女貌。對於有指她落實續約無綫，定欣仍相當口密：「依家都傾到尾聲，有明確方向，等適當時候再公布。（覺得娘家好啲？）始終無綫嘅平台係畀到機會，所以都會保持一個關係。（市道唔好唔敢外闖？）每個階段都有唔同想法，睇大環境，諗清楚之後嘅方向，之前係大家仲緊張過我，不過我都觀察咗好耐，係時候決定。（唔簽古天樂？）我有新決定，清晰嘅，個心定咗！」

而莊思明昨日拍劇期間於外景車被偷手袋，賊人利用其信用卡狂碌購物，最後被捕，定欣坦言以往拍劇也份外小心，銀包及貴重物品跟身，盡量不會攜帶大量現金，隨身行李箱也會上鎖，幸好未曾發生不快事件。