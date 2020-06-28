美食婷：熱辣辣歎啤酒　食得有品味要Pairing

我美食婷饞嘴，趁天氣熱，都會飲杯冰凍啤酒來消消暑，最初會擔心有啤酒肚的問題，自從認識了國際級啤酒評審Tomy之後，重新認識啤酒之後，亦無以為咁多顧慮。

Tomy指出同等分量的啤酒和紅酒相比，啤酒的卡路里其實少一半，之所以有「飲啤酒會胖會有肚腩」大多是由於很多人飲啤酒時習慣配小食，如炸薯條、薯片、炸雞等，令熱量提升而形成啤酒肚吧了！

經過提點，我美食婷就知飲啤酒只要唔亂食野，都可以控制熱量。Tomy更指不同類型的啤酒，唔單止淨飲，還可用來個搭配食物作Beer Pairing。好像有一定小麥比例的Witbier麥啤，泡沫非常豐富，微酸易入口，帶少許橙皮、芫荽籽的味道，其酸度和加了醋的壽司飯相當夾，入口不苦澀。

至於屬德國傳統啤酒風格的Lager，多用上較辛香的歐陸式啤酒花，為底層發酵酵母（酵母發酵後會沉底）再加基礎麥芽釀製，入口清新清爽，配一些輕盈的食物如沙律、Cold Cut等較適合。而味道較濃的IPA則選用大量啤酒花製作，入口帶濃烈的啤酒花氣息及味道甘苦，配牛扒、漢堡等高油分食物最好，當中的苦澀可平衡肉類的油膩。

很多人以為黑啤如Porter或Stout好苦，Tomy話其實係錯覺，Porter含較豐富的果香、焦糖和蜜糖氣息，入口較Dry；而Stout則顏色較深，味道更甜身，入口豐厚結實，有朱古力、烘焙咖啡的氣息，搭配朱古力蛋糕，又或是用醬油燜煮的菜式，相當匹配。