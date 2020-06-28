手袋仲未搵得番！莊思明認為有人預謀犯案

藝人莊思明昨日在旺角拍攝劇集《超能使者》時，被偷手袋及盜用信用卡約57,000港元。今日思明接受電話訪問時表示心情仍然低落，她透露昨日上午九時許到達現場，一直留在公司的服裝車內直至十二時才離開車廂拍劇﹕「我約一點二十分上到車就發現手袋唔見咗，後來接到手機短訊有人用我張卡買嘢，第一單交易係一點四十二分，夾埋有十次交易，我跟住就cut晒所有卡同報警，警察嚟到調查，跟住我去警局錄口供途中，警方已經拘捕到嗰兩個碌我卡嘅疑犯。」

思明指今次是閉門失竊，因為一般人不能登上服裝車：「車上有車長，唔會隨便畀人上嚟，連特約演員都唔上得車，我亦肯定唔係現場演員做，因為其他人遲過我上車，所以事件好奇怪，我以前都有聽聞有同事喺服裝車唔見錢，但冇咁誇張成個袋拎走。（公司點處理？）公司知道呢件事，但唔知佢哋會點做。（下次會點防犯？）我都唔會，下次再拍劇惟有乜都唔帶，唔好放貴重嘢喺車。（損失幾多？）夾埋個袋就六、七萬。雖然依家捉到人，但手袋係搵唔到，我所有證件同卡都要申請過。估唔到開個幾鐘工就唔見咁多錢，我係第一次唔見嘢。」

她覺得這次偷手袋是有預謀犯案，不排除有人將手袋交給犯人用其信用卡購物：「希望早日搵到係邊個做，唔好再發生類似事件，依家周街都係天眼，有信心警方會拉到人，交畀警方去處理。」