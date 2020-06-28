【同老婆有共識】敖嘉年自揭唔生小朋友原因

演員敖嘉年今年1月離開服務24年的無綫，他接受電台專訪時憶述1996年由電台DJ轉入TVB主持《城市追擊》開始，到1999年轉到戲劇組當演員的經歷。原來及至他2009年憑《巾幗梟雄》蔣必文一角贏得「飛躍進步獎」，他也一直缺乏自信：「我嘅性格一直對自己冇信心，經常覺得自己唔夠好，演戲又演得差，經常想放棄想轉行，直至今日都係咁諗。」

雖然初拍劇階段曾被人稱為茄哩啡，但他稱自己在無綫一直「爆騷」人工夠餬口。至於到今年初才選擇離巢，他說：「其實已經延遲咗1年走，因為今年想專注4月演出一個關於周旋嘅舞台劇，簽咗公司約就要拍劇難以綵排，今年係一心想做舞台劇，奈何疫情爆發，所有演出要延至年底，去年11月首次演完齣舞台劇之後有好大滿足感，希望疫情過後演出能順利舉行。」

入行以來，他一直處理感情事低調，外間只知他2000年開始有一個曾經做過記者的圈外女友，及至2016年受訪，他才自爆二人已經於加拿大結束16年愛情長跑成為夫妻。節目中，敖嘉年感激太太陪伴他走過所有高山低谷，支持他跳出安全網外闖之餘，亦透露了兩夫妻沒有計劃生下一代的原因，他說：「我哋有共識，主要係我嘅意思，因為感覺喺香港生下一代，對小朋友來說係好辛苦，你睇呢幾年嘅學生唔似我哋嗰一代，每日放學就要補習，星期六及星期日又要參加咩活動，依家嘅情情況係咪適合有下一代呢？」