復課後開始忙！張若希全家出動去沙灘執垃圾

年僅16歲的學生歌手張若希之前因為疫情及禁聚令，留在家中好一段時間，最近見疫情緩和，她跟父母及哥哥一齊到沙灘游水曬太陽，全家仲順手做環保戰士，帶齊工具做沙灘義工執垃圾。

若希說：「沙灘逼爆泳客，之前去沙灘發現，有啲人好冇公德心亂抛垃圾，又唔將垃圾帶走，所以日前特登同屋企人再去海灘游水兼執垃圾，其實大家住喺香港呢個地方，應該珍惜大自然，一齊保護沙灘清潔，呼籲大家去海灘又好，行山又好，記得帶走垃圾。」火熱天氣下執垃圾辛唔辛苦？她好開心咁笑：「我同屋企人都好享受沙灘執垃圾呢個活動，覺得好有意義，一啲都唔覺得辛苦，我有啲同學都話下次要約埋一齊去執垃圾，希望每一個人對地球付出應有責任，地球已經病得好嚴重，大家真係要好好保護同愛錫佢，每人為環保出一分力，地球至會好番。」

復課一段時間的她已經重整心情專心上學，雖然復課後比停課時少咗功課，但學校要追教停課時的學業，再加上就快要考試，要應付好多練習及小測，她坦言始終隔了一段時間，一下子要應付那麼多事情，令她有點手忙腳亂，她說：「下年考DSE啦，預咗暑假都要返學補課，雖然學業咁忙，我都會堅持繼續唱歌減壓，哈哈！」