【城市傳聞】樹大招陰？6種樹易惹鬼

早前Twitter流傳了一張樹幹壓住「腳趾」的圖片，狀甚恐怖，引起網民熱議，甚至有人以為它是殭屍手指，後來上傳圖片的印度男子Susanta Nanda解釋，相中是一種叫「死人手指」（Dead Man's Fingers）的真菌，通常依附於枯樹，以吸收腐物為能量。

其實樹木不但會有惡菌、怪菌寄生，也有可能招惹陰魂、惡靈，尤其是樹幹夠粗、樹葉茂盛的百年老樹，更有說法指，死於非命的怨靈會依附於枯樹，等候替死鬼出現。

在風水學上，樹木確實是招陰之物，所以坊間有「前不栽桑，後不栽柳，門前不栽鬼拍手」這民謠一直流傳。像以下6種樹都好易吸引「異物」寄存，大家要多加提防啊！

1.榕樹

榕樹是一種靈樹，因樹身巨大，氣根濃密得如老翁的長鬚，很易吸收日月精華、山間靈氣，所以成為陰靈喜歡寄居的地方。要是榕樹附近有屠場之類具煞氣的地方，有機會令它積累血腥冤氣，為人們帶來厄運！

2.蕉樹

芭蕉精的傳說，大家都略有所聞吧，因蕉樹屬陰，容易招徠游魂野鬼，所以有指經過蕉林時，切勿大小二便或粗言穢語，否則有機會惹鬼上身。不過，家宅周圍種有蕉樹不是問題，只要不主動接觸，其氣場甚至會為你帶來橫財呢！

3.柳樹

柳樹屬陰，有招魂的功能，更有「釘魂柳」的說法。舊時農村辦喪事出殯時，孝子賢孫都會用柳枝作「哀杖」、「招魂幡」，所以有傳屋後栽種了柳樹，或有機會被鬼怪侵害！

4.桑樹

桑與「喪」同音，意頭不好，而且桑樹屬陰，容易招鬼，所以風水學不建議人們在家宅花園栽種桑樹，否則會對家人不利！

5.楊樹

陰氣很重的一種樹木，易招惹鬼魂，而樹葉被風吹拂時會發出近似拍手的聲音，所以又有「鬼拍手」的別稱。

6.槐樹

同屬陰木之一，又被稱為木中之鬼，尤其是樹齡愈大，招鬼之特性愈強，有傳古時的人總是到槐樹上吊，包括明末崇禎皇帝，所以民間有「屋後不栽槐」的說法。