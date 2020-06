藝人陳庭欣(Toby)同男友楊振源(Benny)感情穩定,不時孖住出席大大小小嘅聚會,愈愛愈高調!呢日佢哋就一齊出海釣墨魚,Toby於社交網晒出多張靚相,見佢同Benny非常恩愛,唔單止影大合照時黐到實,上到船亦繼續難離難捨,Benny肉緊攬Toby腰,相當冤氣。Toby留言指雖然釣墨魚收穫一般,但亦好樂在其中:「第一次嘗試Chok墨魚,陣容強大,但收穫就......But we all enjoyed so much!」