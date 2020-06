歌手鍾舒漫(Sherman)本月20日36歲生日,妹妹鍾舒祺及一大班教友齊集為佢補祝生日,當中除咗有好姊妹王君馨、衛蘭及衛詩外,就連余思霆、黃建東等人都有出席,場面熱鬧。

王君馨於社交網晒出多張合照,並留言送上生日祝福:「生日快樂呀親愛的!好感恩11年前上帝派咗你呢個天使畀我,多謝你的陪伴,你的鼓勵,你的分享,I really appreciate you and love you Sher!(我真的很欣賞你和愛你!)」