裕美唔再硬食「死貓」：看看誰賊喊捉賊

藝人裕美和林作早前公開戀情引起熱議，有指林作媽媽極力反對二人交往，而女方亦被翻出昔日情史，並冠上「失婚裕美」的稱號。她今日就在社交網發長文反擊，坦言失婚不是罪，更聲稱當年被指出軌的報道舖天蓋地，全因前夫爆料，並指有人偽造消息：「說我花了他很多錢，對方當時每個月只有12000元人工，婚後所有東西AA制，我繼續獨自供養我媽媽。」

她續指曾多次提出離婚，甚至因而遭受家暴：「我多次要求離婚，是因爲我多次被家暴， 對方卻不斷在恐嚇我」，無奈卻惹來一面倒的負面抨擊：「原來我多次被男方打，誣衊，大眾卻完全視男方沒問題？公平嗎？」令她大感氣憤，坦言現時不會再啞忍，拒絕「食死貓」：「現在，我邀請所有傷害過我的人出來和我對質，看看到底是誰賊喊捉賊。」

另外，她又提到自小已以結婚為夢想，故每次拍拖都會對另一半照顧周到，卻反而失去了自己：「每段關係我都盡力配合對方的要求，而失去了自己，做到千依百順，可是我忽略了自己其實都有感受。到一天，我向對方說岀感受，對方便指摘我變了，開始有要求，很麻煩！開始向我發脾氣！原來永遠都是我遷就人，對方卻不能夠接受我的。」並藉此勸喻女士們要愛自己，不要自貶身價。